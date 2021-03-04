В Великобритании начали антимонопольное расследование в отношении Apple

В Великобритании специалисты Управления по конкуренции и рынкам (CMA) проведут антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Apple. Об этом сообщается в четверг, 4 марта, на сайте правительства страны.

Причиной принятых мер стали заявления разработчиков о том, что условия магазина приложений Apple являются несправедливыми. Их недовольства связаны с тем, что они должны платить компании комиссию 30% за распространение их программ через App Store. При этом взаимодействовать с клиентами вне фирменного магазина им запрещено.

Отмечается, что оплата всех дополнительных опций, которые клиент захочет приобрести, также должна проходить через App Store.

«Во время расследования CMA будет изучено, занимает ли Apple доминирующее положение в связи с распространением приложений на устройствах фирмы в Великобритании», — цитирует сообщение телеканал «360».

Ранее, 2 марта, сообщалось, что размер новых смартфонов iPhone 13 компании Apple останется прежним, но увеличится их вес, сообщает телеканал «Звезда». У iPhone нового поколения улучшат характеристики фотокамеры и модема 5G, также они получат более крупную батарею.