Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Лаосе

Российскую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник» зарегистрировали в Лаосской Народно-Демократической Республике. Об этом 4 марта сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Лаосской Народно-Демократической Республики. Лаос стал 44-м государством мира, где зарегистрирована вакцина «Спутник V». Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — говорится в сообщении РФПИ.

Ранее в этот же день стало известно, что в Молдавии решили использовать 10 типов вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе российскую вакцину «Спутник V». Также препарат РФ одобрили власти Шри-Ланки.

За день до этого российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Анголе, Джибути и Республике Конго.

Российский препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%.