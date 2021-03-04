Овечкин ударил Трента Фрэдерика хоккейной клюшкой

Хоккеист Александр Овечкин в составе Washington Capitals во время матча НХЛ с командой Boston Bruins ударил клюшкой нападающего Трента Фрэдерика. Соперник провоцировал россиянина несколько раз, передает телеканал «Известия». Фредерик толкал капитана «Вашингтона» и хватал за свитер. За драку обоих игроков удалили на две минуты. Команда Овечкина одержала победу в матче со счётом 2:1.

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