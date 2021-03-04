Суд рассмотрит дело о хищении 6 млн рублей в «Орелоблэнерго»

СУ СК РФ завершило расследование уголовного дела по факту хищения средств находящегося в собственности правительства Орловской области АО «Орелоблэнерго». Фигурантами являются бывший гендиректор компании Евгений Зиновьев и директор ООО «Энергоспецстрой» Андрей Пролубников. В зависимости от роли каждого им вменяются мошенничество (ч. 6 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение. Дело будет направлено в Заводской райсуд Орла для рассмотрения по существу, передает ИА «Абирег».

Как установило следствие, Евгений Зиновьев и Андрей Пролубников действовали по предварительному сговору, чтобы похитить денежные средства «Орелоблэнерго» на сумму более 6 млн рублей. Они заключили фиктивные договоры между компанией, ООО «Энергоспецстрой» и ООО «Промэнергострой» на строительство объектов электросетевого хозяйства и выполнение других работ.