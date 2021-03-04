Попавший в ДТП гольфист Тайгер Вудс не запомнил обстоятельства аварии

Американский гольфист Тайгер Вудс сообщил полиции, что не помнит обстоятельства ДТП, в которое он попал 23 февраля под Лос-Анджелесом. Об этом 4 марта сообщает New York Post.

По информации издания, то же самое гольфист повторил в больнице. «Водитель сказал, что не знает и даже не помнит, как вел автомобиль», — говорится в материале.

Вудс ехал на высокой скорости и в какой-то момент потерял управление. Он был в машине один, его извлекли из салона с помощью гидравлических ножниц и доставили на машине скорой помощи в больницу.

По мнению полиции, информация с датчиков машины Вудса поможет определить, как и почему произошла авария.

ДТП произошло днем 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес в штате Калифорния. Машина Вудса перевернулась и разбилась. Спасателям пришлось использовать спецсредства, чтобы достать спортсмена из поврежденного автомобиля. В момент госпитализации он был в сознании.

Спортсмен получил серьезные травмы правой ноги, в том числе и открытые переломы. Он перенес длительную операцию на нижней части правой ноги и лодыжке: в частности, в районе большой берцовой кости ему установили металлический стержень.

Сотрудники полиции штата Калифорния позднее заявили, что не обнаружили свидетельств того, что американский гольфист Тайгер Вудс находился в нетрезвом состоянии в момент ДТП.

Спортсмен является 15-кратным победителем мейджоров, также он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге.