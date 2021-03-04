Карантин ввели из-за бешенства у домашней собаки в Ростовской области

В Ростовской области введен карантин по бешенству. Опасное заболевание выявили у домашней собаки.

По данным регионального управления ветеринарии, ограничительные меры будут действовать в станице Казанской в Верхнедонском районе. Местным жителям запрещено вывозить собак и кошек, а также проводить выставки и торговать домашними животными. Об этом сообщает RostovGazeta.

Днем ранее сообщалось о введении карантина в Советском округе Омска. Больное животное обнаружили в микрорайоне «Новоалександровский». Это уже 11-й случай бешенства на территории Омской области в 2021 году.