Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Ижевске

Следственный комитет начал проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Ижевске. Травмы получили девять человек.

ДТП произошло утром 4 марта на пересечении улиц Удмуртской и Буммашевской. По данным правоохранительных органов, водитель автобуса, двигавшегося по маршруту № 27, допустил наезд на опору линии электропередач. Транспортное средство получило технические повреждения.

В салоне находились около 30 пассажиров, сообщает Udm-info.ru. Девять человек обратились за медицинской помощью. В числе пострадавших детей нет.

По итогам следственной проверки будут сделаны выводы о соблюдении требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Иркутске к административной ответственности привлекли водителя внедорожника, который нарушил правила остановки. Он оставил машину на проезжей части, из-за чего на улице возникла пробка.