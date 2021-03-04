Строительство «Северного потока – 2» продлено до сентября

Строительство трубопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании будет вестись до конца сентября 2021 года. Об этом 4 марта сообщает морское управление Дании (DMA).

Отмечается, что к февралю в водах Дании было не проложено 120 км трубопровода, а в водах Германии — 30 км, пишет Reuters со ссылкой на DMA.

4 марта немецкая компания Uniper, являющаяся финансовым партнером по строительству «Северного потока – 2», оценила завершение проекта трубопровода на 98%.

Для работ над газопроводом будет привлечено судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое сейчас направляется в Калининград для проведения испытаний.

Nord Stream 2 AG направил «необходимое уведомление в морское управление DMA, все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями».

В феврале в Датском агентстве по мореплаванию заявляли, что строительство «Северного потока – 2» в датских водах подойдет к концу в апреле 2021 года. Работы проходят с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Мурман» и «Балтийский исследователь».

Газопровод «Северный поток – 2» строится от РФ до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. В основном страны Евросоюза поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против трубопровода выступают прибалтийские государства, США, Польша и Украина.