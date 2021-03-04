Регулятор Евросоюза приступил к экспертизе вакцины «Спутник V»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщила в четверг, 4 марта, пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины «Спутник V» установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству», — следует из пресс-релиза фонда.

Отмечается, что ряд государств, входящих в ЕС, уже одобрили применение российской вакцины в индивидуальном порядке, не дожидаясь результатов со стороны ЕМА.

Применение вакцины «Спутник V» уже одобрено более чем в 40 странах мира.

«Приветствуем начало процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств. Мы предоставили EMA все необходимые данные по вакцине <…> мы с нетерпением ожидаем экспертизы данных Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения», — сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что партнерство по вакцине должно стоять выше политики.

«И сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 млн жителей ЕС начиная с июня 2021 года», — объяснил Дмитриев.

Ранее, 20 февраля, в РФПИ заявили о поддержке вакцины «Спутник V» со стороны ФРГ, Австрии, Франции и Италии.

О том, что РФПИ ведет работу с EMA перед проведением постепенной экспертизы вакцины «Спутник V» для одобрения в Евросоюзе стало известно 19 февраля. В фонде отметили, что EMA назначил докладчика по экспертизе «Спутника V».

Как заявила 17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, российская вакцина от COVID-19 не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС нужны инспекции предприятий, производящих ее.

В начале февраля регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал РФПИ.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат стал первой в России и в мире вакциной от этой инфекции и был зарегистрирован в августе 2020 года.