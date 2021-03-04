Большой детский сад для малышей от 1,5 года построят в Рязани

В Рязани планируют построить большой детский сад для воспитанников от 1,5 года. Точная вместимость учреждения будет известна после составления проекта.

По словам начальника городского управления образования Дмитрия Филиппова, детский сад расположится на улице 2-я Линия. Территорию за спортивной школой «Комета» потребуется перевести в профильную зону правил застройки. Изменения в генеральный план Рязани были внесены еще в мае 2020 года.

Филиппов уточнил, что в районе места строительства имеются только «очень маленькие» детские сады. Об этом пишет 62INFO.ru. При этом у Рязани высокая потребность в местах для малышей.

Ранее сообщалось, что в Омске до конца марта планируют завершить строительство нового детского сада на 310 детей. Также в микрорайоне уже зарезервирован участок под новую школу на 1 тыс. учеников.