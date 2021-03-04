Дело возбудили после падения сосульки на ребенка в Электростали

Уголовное дело возбуждено после инцидента в подмосковной Электростали, где на ребенка упала сосулька. Он получил травму головы.

Как пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГСУ СК по Подмосковью, случай произошел в начале февраля. В больницу доставили 12-летнего мальчика с травмой головы, которую он получил при падении наледи с крыши дома.

По факту случившегося провели проверку, по результатам которой приняли решение о возбуждении дела. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи выяснили, что руководство компании, которая должна чистить крышу, было в курсе, что на кровле есть наледь, но при этом ее не убрало.

В рамках расследования проведены допросы свидетелей, изъята необходимая документация. Проводится судмедэкспертиза для установления степени вреда, причиненного здоровью мальчика.

В начале февраля в Самаре возбудили три уголовных дела после схода наледи с крыш домов. Пострадали 48-летняя женщина, 15-летняя девушка, 35-летний мужчина. Они были госпитализированы.