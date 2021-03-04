НАТО считает, что подъем Китая повлияет на сотрудничество с США и ЕС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что развитие Китая повлияет на сотрудничество США и стран Евросоюза. Североатлантический альянс будет следить за действиями КНР. В НАТО опасаются возможных конфликтов в будущем, передает телеканал «Известия». Вместе с тем Столтенберг отметил, что подъем Китая откроет новые возможности для других стран. Ведь, по словам генсека, КНР скоро будет иметь самую большую экономику в мире. США и ЕС выгодно наладить с Пекином экономическое сотрудничество.

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