Сенатор заявил о «тайных желаниях» критиков российских вакцин от COVID-19

Зарубежные критики российских вакцин от COVID-19 сами пытаются «втихую» добраться до них для себя и своих семей. Об этом 4 марта заявил заместитель главы экономического комитета Совфеда Константин Долгов.

На круглом столе, посвященном развитию национальной фармацевтической промышленности, некоторые специалисты заявили о попытках дискредитации российских препаратов за рубежом. Противники российских разработок говорят о том, что вакцины от коронавирусной инфекции якобы не соответствуют общепринятым стандартам.

«Мы с вами понимаем, что та кампания по дискредитации российской вакцины, которая идет, на 95% — это политика и только 5% — этот вопрос соответствия стандартам», — заявил Долгов.

Также он отметил, что те, кто критикует российскую вакцину, «втихую пытаются сами добраться до нее для себя, для своих семей».

По словам сенатора, это политическая кампания и РФ к этому готова.

Ранее, 4 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса являются самыми безопасными и эффективными в мире.

В этот же день гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров сообщил «Известиям» о том, что изобретение «Спутника V» очень высоко оценивается россиянами. Однако, по его словам, значительная часть населения пока не спешит прививаться, но все, кто хочет вакцинироваться, доверяют отечественным, а не зарубежным препаратам.

«Спутник V» стал первой вакциной от COVID-19 в России и в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе прошлого года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат был разработан в Центре имени Чумакова.

Препарат «Спутник V» доказал свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Эффективность вакцины оценена в 91,6%.