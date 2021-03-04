Модернизация системы водоснабжения началась в Тверской области

В Твери проходит Форум муниципальных образований. В этом году девиз мероприятия — «Энергия развития. Верхневолжье – 2021». Глава региона Игорь Руденя рассказал о реализации нацпроекта «Экология». По его словам, планируется реконструировать девять очистных сооружений и сократить к 2024 году количество загрязненных источников вод в 2,5 раза.

«Работа уже ведется в Конаково, Конаковском районе, Торжке, Рамешковском районе и в Твери. Для обеспечения жителей нашего региона чистой питьевой водой разработана комплексная программа по модернизации 17 объектов системы водоснабжения. Работы начались в Ржеве и Твери», — цитируют губернатора Тверские ведомости.

Ранее в Тверской области провели зимний маршрутный учет. Речь идет о подсчете животных по их следам в лесах. Полученные сведения будут использоваться для ежегодного определения квоты лимитированных видов охотничьих ресурсов.