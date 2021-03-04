Фигура в виде сердца зажглась на здании правительства Приморья

Во Владивостоке на фасаде здания правительства Приморского края зажглась фигура в виде сердца. Она вырисовалась благодаря включенному свету в кабинетах в нужном порядке.

Фотографии «оконного сердечка» появились в соцсетях и городских пабликах. Многие пользователи, судя по комментариям, не поверили, что это реальные снимки, полагая, что сердце создали с помощью фотошопа.

Как выяснил ресурс Vostokmedia, это была всего лишь репетиция перед Международным женским днем. Власти готовят сюрприз для женщин Приморского края.

Такое сердце, уточнили в пресс-службе правительства, можно будет увидеть 7 и 8 марта, с наступлением темного времени суток и на протяжении всей ночи.