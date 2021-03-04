В Совете Федерации заявили о неэффективности антироссийских санкций

Сенатор Ольга Ковитиди заявила в беседе с «Известиями» 4 марта, что объявленный 2 марта США новый раунд санкций против России окажется неэффективным.

«Россия, не желающая ни с кем драться и не допускающая какого-либо давления на себя извне, находится в хорошей форме, уверенно занимает середину мирового политического ринга, имеет реальные шансы победить азартных американцев как по очкам, так и отправив соперника в глухой нокаут», — сказала сенатор.

Она отметила, что Россия считает некорректным объявлять санкции своим дальним и близким зарубежным соседям из-за периодически происходящего в их странах избиения мирных демонстрантов на улицах, применения полицейского насилия и аресты граждан за участие в акциях протеста.

Кроме того, в Москве не анализируют приговоры пожизненно осужденных и несогласных с их политикой, в частности афроамериканцев, заключенных в американские тюрьмы с ужасными условиями содержания, добавила сенатор Ковитиди.

«Прежде чем демонстративно высказываться о российском правосудии и содержании осужденных в России, зарубежным коллегам следует навести порядок у себя в стране. Ведь сегодня в американских тюрьмах содержатся более 2 млн человек, что составляет примерно 25% от всего тюремного населения Земли», — заключила сенатор.

Накануне, 3 марта, в Госдепартаменте США назвали условия для России, которые якобы помогут избежать новых санкций из-за блогера Алексея Навального. Для этого российская сторона должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие».

В свою очередь фициальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 марта указала, что США выставляют себя главным борцом с химическим оружием, говоря о химическом разоружении в мире, но по факту пытаются увести дискуссию от того, что свой арсенал химоружия они не уничтожили.

В конце декабря 2020 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США под разными предлогами затягивают свою программу химического разоружения и вместе с союзниками делают всё для разрушения ОЗХО.

Он добавил, что Россия еще в 2017 году успешно и с опережением графика на три года завершила национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времен СССР запасов химоружия, тогда как Соединенные Штаты остаются единственным обладателем данного оружия из числа стран — участниц ОЗХО.

4 марта заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что США и союзники хотят использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента для реализации собственных геополитических интересов. Дипломат отметил, что такой подход, в частности, проявлялся при расследовании предполагаемых инцидентов с применением боевых отравляющих веществ в Сирии. Он подчеркнул, что в тех ситуациях вся вина бездоказательно возлагалась на Дамаск.

Так, эксперты уличили организацию «Белые каски» в неоднократном создании постановочных роликов о химатаках в Сирии, а США использовали эти данные для атак по сирийской территории.

В 2018 году страны Запада нанесли массированный ракетный удар по военным объектам правительства Сирии. Россия вскоре доказала факт постановки съемок, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати.

2 марта министерство торговли США опубликовало список компаний из России, в отношении которых вводятся санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Рестрикции распространятся на 10 российских компаний, три немецкие и одну швейцарскую «за их деятельность по поддержке распространения российских программ в области химического оружия и оружия массового уничтожения».

20 августа прошлого года российскому блогеру Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера госпитализировали. После того как медики стабилизировали его состояние, Навального отпустили на лечение в Германию. Берлин заявил, что блогера якобы пытались отравить. Однако взятые в РФ анализы не показали следов отравляющих веществ. Вернулся в Москву Навальный в январе. При этом в берлинский аэропорт его доставили в машинах с мигалками в обход стоек регистрации сразу на ВПП.

В Москве Навальный был задержан за многочисленные нарушения правил условного срока. Симоновский суд Москвы постановил 2 февраля отменить блогеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. В общей сложности он пробудет в колонии около 2 лет и 5 месяцев.