Четыре села под Якутском оказались в зоне возможного затопления

Расположенные под Якутском села Табага, Хатассы, Пригордный и Тулагино могут оказаться в зоне затопления во время весеннего паводка и пострадать от воздействия воды реки Лены. Ситуация обсуждалась на совещании в министерстве экологии Якутии.

По словам замглавы ведомства Эдуарда Пихтина, обрушение берега Лены в этом районе наблюдается в течение 10 лет. И.о. главы Якутска Евгений Григорьев предупредил, что пострадать от воды могут 26 участков. Общая протяженность береговой линии этих поселков — 1245 м.

Стоимость мероприятий по укреплению берега — 37,3 тыс. рублей. Деньги необходимы для превентивных мер по защите населения от весеннего паводка. Власти Якутска готовы сейчас выделить 10 млн рублей, чтобы начать работы. Григорьев предложил изыскать возможность для выделения остальной суммы из резервного фонда республики.

В ближайшее время главе правительства Якутии будет направлено письмо с просьбой о необходимости перечисления денег для защиты пригородов от весенних паводков, пишет ИА SakhaNews.