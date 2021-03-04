Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В России и Сирии заявили о нацеленности США на разграбление САР
Экономика
Источник заявил о возможном продлении ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1 млн б/с
Туризм
Догузова анонсировала начало летнего туристического сезона в России в мае
Мир
Немецкий депутат заявил о вреде экономике ФРГ от санкций против России
Мир
На Украине усомнились в необходимости создания собственной вакцины
Мир
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Мир
Строительство СП-2 в водах Дании продлили до сентября 2021 года
Мир
Захарова предупредила ЕС о соразмерном ответе Москвы на санкции
Общество
Вильфанд пообещал в марте «синюю» погоду на европейской части России

Четыре села под Якутском оказались в зоне возможного затопления

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расположенные под Якутском села Табага, Хатассы, Пригордный и Тулагино могут оказаться в зоне затопления во время весеннего паводка и пострадать от воздействия воды реки Лены. Ситуация обсуждалась на совещании в министерстве экологии Якутии.

По словам замглавы ведомства Эдуарда Пихтина, обрушение берега Лены в этом районе наблюдается в течение 10 лет. И.о. главы Якутска Евгений Григорьев предупредил, что пострадать от воды могут 26 участков. Общая протяженность береговой линии этих поселков — 1245 м.

Стоимость мероприятий по укреплению берега — 37,3 тыс. рублей. Деньги необходимы для превентивных мер по защите населения от весеннего паводка. Власти Якутска готовы сейчас выделить 10 млн рублей, чтобы начать работы. Григорьев предложил изыскать возможность для выделения остальной суммы из резервного фонда республики.

В ближайшее время главе правительства Якутии будет направлено письмо с просьбой о необходимости перечисления денег для защиты пригородов от весенних паводков, пишет ИА SakhaNews.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021