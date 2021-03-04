Путин поддержал увеличение активной роли волонтеров в политике

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что волонтеры должны играть более активную роль в политической жизни страны. Об этом он сообщил в четверг, 4 марта, на встрече с участниками акции «Мы вместе».

«По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни, — я за. Предложение отличное», — сказал глава государства.

Он отметил, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений. Когда такие люди попадают в политику, они могут являться «носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна и регион».

«Нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперед», — добавил президент РФ.

Путин пообещал обратить внимание руководителей «Единой России» и других ведущих политических сил РФ на увеличение активности волонтеров в политических структурах страны, передает «Газета.ру».

Ранее, 1 марта, жители России поздравили волонтеров в рамках флешмобов «Цепь» и «Паутина» с годовщиной акции взаимопомощи «Мы вместе». Сообщалось, что за год существования «Мы вместе» почти 5 млн человек получили адресную помощь, к которой также относится медицинские услуги на дому.

18 ноября 2020 года стало известно, что штабы акции «Мы вместе» возобновили работу по всей России. У человека из любого региона есть возможность обратиться на федеральную горячую линию 8-800-200-34-11 и оставить заявку на адресную помощь. Пенсионеры, маломобильные граждане и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться к волонтерам с просьбой привезти товары первой необходимости, продукты или лекарства.

В ноябре того же года Владимир Путин отметил востребованность поддержки, оказываемой волонтерами в рамках акции «Мы вместе», и обратился к главам регионов с просьбой помогать волонтерским организациям, в том числе в вопросе предоставления помещений и средств связи.

Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) и ряд волонтерских организаций.