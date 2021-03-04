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В России и Сирии заявили о нацеленности США на разграбление САР

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Целью западных стран Запада в Сирии является разграбление национальных богатств страны, а не борьба с терроризмом. Об этом сказано в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, распространенном 4 марта.

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В документе отмечается, что для этого используется технология дробления страны и наращивается военное присутствие США в богатой углеводородным сырьем северо-восточной части Сирии. Это, в частности, подтверждает заявление бывшего американского президента Дональда Трампа, который, по сути, назвал нефть главной причиной нахождения воинского контингента Соединенных Штатов в Сирии.

Обосновывая свое присутствие в стране борьбой с террористической угрозой, силы международной коалиции, по сути, стимулируют активность бандформирований — подпитывают их оружием, боеприпасами, деньгами, а также ведут подготовку боевиков, говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что именно незаконное присутствие военных контингентов стран Запада и их дестабилизирующая деятельность на территории Сирии требуют первостепенного внимания со стороны всего мирового сообщества, потому что именно они способствуют ухудшению экономической и криминогенной ситуации в республике и во всем Ближневосточном регионе.

28 февраля сообщалось, что неизвестные беспилотники атаковали наземные цели в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

26 февраля Соединенные Штаты нанесли авиаудар по району сирийско-иракской границы. В Пентагоне пояснили, что это было ответом на недавние атаки на войска США и западной коалиции в Ираке.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что авиаудары в Сирии были необходимы для уменьшения угрозы дальнейших атак. Она отметила, что решение о нанесении авиаударов обсуждалось и «было направлено на деэскалацию напряженности в регионе».

Газета The Washington Post писала, что жертвами этой атаки стали несколько человек. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке, в том числе против интересов США.

27 февраля МИД Сирии обратился к Совбезу ООН с призывом принять меры для остановки агрессии США на сирийской территории.

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