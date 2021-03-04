Ограничения ночной работы ресторанов сняли в Вологодской области

С 5 марта в Вологодской области снимут запрет на ночную работу ресторанов и кафе. Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников во время заседания регионального оперативного штаба.

По словам главы региона, загрузку кинотеатров, концертных площадок, спортивных трибун и зрительных залов учреждений культуры разрешат увеличить с 50% до 75%. Об этом сообщает ИА FlashNord. Кроме того, с 5 марта в торговых центрах откроют детские игровые комнаты. Их допустимая загрузка составит 50%.

Также в Вологодской области возобновится работа лагерей с дневным пребыванием.

В конце февраля сообщалось, что после снятия ограничений, действовавших из-за распространения коронавируса, в Москве в заведения общепита ходили в основном граждане 18–30 лет, среди которых в 2,3 раза больше мужчин, чем женщин. Карантинные меры, запрещавшие работу ночных заведений, действовали в столице до 27 января.