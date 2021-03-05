Вот уже 20 лет назад — в 2001 году — в России стартовал эксперимент по введению ЕГЭ. Стоит напомнить причины, по которым вводился ЕГЭ.

В конце XX – начале XXI века складывалась следующая ситуация: при каждом университете были свои школы, выпускные экзамены которых являлись одновременно и вступительными. Кроме того, при вузах процветали подготовительные курсы, которые откровенно рекламировали: «Хочешь гарантированно поступить — учись у нас». Оба этих обстоятельства сделали труднодоступными высшие учебные заведения для детей из маленьких городов. сельской местности. Да и ведущие вузы стали труднодоступны для выпускников школ из других регионов. В Москве три четверти студентов были из самой столицы и области, в Санкт-Петербурге тоже учились в основном местные ребята. Это, естественно, не устраивало ни общество, ни государство, потому что неважно, где живет талантливая молодежь, способная обучаться в самых престижных и высокоселективных вузах.

В школе же были выпускные экзамены. Тогда золотая медаль давала льготы при поступлении, и у нас стало резко расти число обладателей таких медалей. Неизвестно, росло ли при этом качество образования.

Главная задача единого госэкзамена состояла в доступности высшего образования для выпускников школ вне зависимости от их места жительства. Мы разработали собственную оригинальную технологию ЕГЭ, более пяти лет отрабатывали процедуру проведения, создания экзаменационных материалов, оценивания результатов, подготовку региональных команд центров проведения ЕГЭ.

Сегодня серьезных претензий к качеству контрольно-измерительных материалов (КИМов) практически нет. Периодически возникают разговоры, что какие-то задания слишком сложные. Но у нас нет цели, чтобы все дети выполнили все задания, ведь экзамен должен показать способности каждого и дать основу для отбора в ведущие вузы России. Всегда были, есть и будут задания, которые не выполнит большинство школьников, именно поэтому так мало «стобалльников».

В последнее время задания в тестах для ЕГЭ, учитывая международные тренды, стали разворачиваться в сторону практики, задач из жизни, проверять универсальные компетенции, в том числе критическое мышление.

Мы ушли от заданий с выбором ответов под крики: «Угадайка! Любой дурак может набрать сколько угодно баллов». Со мной многие коллеги не согласны, но я считаю, что это минус, и международная практика показывает, что скорее прав я, чем они. Во всем мире задания с выбором ответов использовались, используются и будут использоваться.

В будущем, на мой взгляд, ЕГЭ в том виде, в котором он существует сейчас, уйдет. Кроме проверки знания школьных предметов, можно будет проверять свой уровень владения так называемыми мягкими навыками — умение работать с информацией, навыки работы в команде, критическое мышление, креативность. Русский язык как государственный надо, на мой взгляд, проверять у всех выпускников школ, этот экзамен должен остаться. Вполне вероятно, останется математика, потому что международные исследования показывают: кто знает математику, тот более успешен в жизни. Не гарантированно успешен, а более успешен. Вполне возможно, сделают историю обязательным предметом, поскольку во многих странах мира считается, что каждый выпускник школы должен знать не только национальную, но и мировую историю. Остальные предметы можно сдавать по желанию и в любое время.

А вот проведение экзамена в дистанционной форме пока не представляется возможным. Главная проблема — честность испытуемых, сдающих экзамены. Наверное, видели в интернете кучу картинок: ребенок отвечает компьютеру, а мама лежит на полу и показывает ему ответы, или за экраном, на котором открыты вопросы экзамена, стоит еще один — с ответами. По крайней мере в настоящее время мы не готовы к дистанционной технологии проведения ЕГЭ, хотя, думаю, в будущем это вполне решаемая задачка.

Что касается приема в вузы, здесь есть отдельная категория поступающих — льготники. Но учебному заведению всё равно, откуда ты пришел, из многодетной семьи или нет. Хорошие оценки не ставят только за то, что ты из семьи с проблемами. Поэтому с точки зрения вузов льготники, конечно, нагрузка. Если человек плохо знает предмет, с ним нужно дополнительно работать, чтобы он выровнялся и занимался одинаково со всеми. Льготы — непростой вопрос.

За что следует давать льготы? Вузы культуры и искусства, кроме ЕГЭ, требуют проверки творческих способностей. Если ты не умеешь рисовать, как ты пойдешь в Суриковское училище, например? Творческие испытания были, есть и будут для творческих специальностей.

Есть льготы для олимпиадников. Если ты призер всероссийской олимпиады по математике — конечно, тебе должны дать льготы при поступлении на мехмат, к примеру. А если ты призер вузовской олимпиады, то ситуация не так однозначна.

Льготы для тех же детей-инвалидов, например, тоже понятны как социально значимые. Но в последнее время появляются крайне странные предложения. Например, если ты участвуешь активно в общественной жизни, занимаешься волонтерством, состоял в «Юнармии». Но мы должны готовить математиков, врачей из тех, кто владеет предметом. Какая разница, есть ли у него активная деятельность за пределами учебного процесса? Эти льготы не на пользу.

Но надо понимать, что льготники — это 1% или 2% от общего потока абитуриентов.

В этом году есть куда более серьезные темы для обсуждения. Дистанционное обучение. До четверти детей в условиях COVID-19 занимались хуже и меньше, чем раньше.

Мотивированные дети сдадут экзамен ничуть не хуже, чем раньше. Если ребенок хочет поступать в вуз на ту или иную специальность, у него все возможности готовиться к сдаче экзаменов: масса сервисов в интернете, по телевидению есть специальные программы. Более того, многие дети говорили: «Мне стало проще готовиться к ЕГЭ. За счет дистанционного обучения я не трачу время на второстепенные для меня предметы».

Для демотивированных же детей лучше учитель, живой контроль в классе: компьютер не будет следить, занимается ребенок или нет. Немотивированные дети хуже знают предметы, и их результаты будут ниже.

Автор — руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ

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