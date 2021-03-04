Житель Орловской области погиб при падении в выгребную яму

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 20-летнего жителя Орловской области. Молодой человек провалился в выгребную яму.

Трагедия произошла на территории частного домовладения в Новодеревенькинском районе. По данным следствия, местный житель провалился в выгребную яму во время очистки канализации. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

25 февраля сообщалось об обнаружении тела новорожденного младенца в выгребной яме частного дома в Новгородской области. По данным следствия, женщина обратилась за медицинской помощью и сообщила о преждевременных родах. После посещения ею врача информацию о случившемся передали в правоохранительные органы.