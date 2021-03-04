Первый конкурс чтецов на национальных языках провели в Калужской области

В Калуге прошел первый в регионе конкурс чтецов на национальных языках. Организаторами выступили министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области и региональное отделение Ассамблеи народов России при поддержке ГТРК «Калуга».

Всего было подано более 50 заявок из разных районов. В финал вышли 11 номинантов в трех возрастных категориях: «до 15 лет», «от 16 до 35 лет», «от 36 лет» — представители Армении, Азербайджана, Молдовы, Украины, Болгарии, Республики Татарстан, а также России. Об этом сообщает газета «Весть».

Ранее сообщалось о создании в России Федерального реестра коренных малочисленных народов Севера (КНМС). Задачей реестра помимо предоставления льгот является минимизация злоупотреблений, что позволит гражданам реализовать права, в том числе на традиционное природопользование.