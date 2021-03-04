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Иммунолог выразила уверенность в регистрации «Спутника V» в Европе

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Европейцы обязательно зарегистрируют российскую вакцину «Спутника V». Такое мнение высказала в четверг, 4 марта, врач-иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН.

«Будет одобрена, конечно. Только политические вещи не позволяют ее одобрить. А так абсолютно рабочая вакцина. Действующая», — сказала Ярцева.

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По словам Ярцевой, у России есть возможность поставить эту вакцину. «И можем поставлять по невысоким ценам, так как нет цели заработать на этом. А на Западе вакцин не хватает, люди приезжают к нам, у кого есть возможность», — сказала она.

Врач отметила, что в Европе на вакцину Pfizer очередь до марта следующего года. «Pfizer прямо заявил, что у него столько вакцины нет. А у нас на подходе еще две вакцины», — заключила медик.

Ранее в этот же день сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V», сообщает телеканал «360».

Соответствующее решение принял комитет агентства по лекарственным средствам для человека (CHMP), основываясь на результатах лабораторных исследований и клинических исследований российского препарата на взрослых. Согласно им, вакцина от коронавируса «Спутник V» запускает выработку антител и иммунных клеток, нацеленных против SARS-CoV-2, и может помочь защитить от COVID-19.

9 февраля стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

На данный момент «Спутник V» уже зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 млрд человек. Российский препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Кроме того, результаты исследований показали его высокую эффективность против COVID-19.

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