Догузова анонсировала начало летнего туристического сезона в России в мае

Летний туристический сезон в этом году начнется раньше обычного — с майских праздников. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга с туристской отраслью города в четверг, 4 марта.

«Рассчитываем курортный сезон запустить в начале мая, такая идея поддержана всеми регионами. Рассчитываем, что и погода нам будет благоволить», — сказала Догузова.

Она отметила, что в мае уже тепло в большинстве регионов России, и предложила сделать так, чтобы «курортный сезон, лето для наших граждан началось с майских праздников вместе с туристическим кешбэком».

Обычно летний туристический сезон стартует в июне. В прошлом году из-за пандемии коронавируса он начался на месяц позже, 1 июля.

Догузова сообщила, что в ближайшее время Ростуризм объявит о запуске третьего этапа продаж туров с кешбэком за отдых внутри страны. Поехать в путешествие можно будет с начала старта распродажи в марте, а также в апреле, мае и июне.

Она выразила надежду, что программа поддержит «и Москву, и Питер, и все регионы», особенно в период низкого сезона — апрель, май, и июнь.

Руководитель Ростуризма добавила, что для восстановления туристической отрасли в стране важен запуск въездного туризма. Она рассчитывает, что эпидемиологическая ситуация в мире начнет улучшаться и иностранные туристы будут снова посещать Россию, а система электронной путевки заработает на полную мощность.

Особенно важен въездной туризм для крупных городов, где индустрия гостеприимства зависит от количества зарубежных путешественников, заключила Догузова.

По ее словам, российский внутренний туризм в этом году может увеличиться на 10–15% по сравнению с прошлым годом.

В начале февраля глава Догузова выразила мнение, что въездной турпоток в Россию вернется к докризисным показателям не раньше 2023 года.

В конце января Ростуризм предложил продлить программу кешбэка на туры внутри страны до 20 июня 2021 года. Тур должен длиться не менее двух ночей, государство вернет 20% его стоимости (не более 20 тыс. рублей за одну операцию по одной карте). Для покупки тура необходимо использовать карту «Мир».

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в августе 2020 года.