Четыре человека госпитализированы с отравлением угарным газом в Казани

Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Казани. В больницу доставлены 45-летний мужчина, 43-летняя женщина и мальчики 5 и 15 лет.

По данным МЧС, сообщение об отравлении поступило из дома по улице Краснококшайской. Четыре человека были госпитализированы. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Проверку по факту случившегося организовала прокуратура. Специалисты проверят соблюдение законодательства об обеспечении безопасного использования газового оборудования.

Днем ранее в Ютазинском районе Татарстана от отравления угарным газом погибла 86-летняя женщина. Пенсионерка перекрыла вытяжку в доме, из-за чего отсутствовал приток воздуха в жилье.