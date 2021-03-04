Первый ребенок скончался от коронавируса в Чехии

Первый ребенок в возрасте до 15 лет скончался от коронавируса в Чехии, сообщил 4 марта новостной портал Novinky со ссылкой на минздрав.

«В Пльзеньском крае (на западе страны) скончалась от коронавируса восьмилетняя девочка. Это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший во время пандемии», — говорится в сообщении.

В конце 2020 года также сообщалось о рождении мертвого ребенка, мать которого находилась в больнице с коронавирусом, однако позднее эти данные были удалены из статистик минздрава.

По данным минздрава, за всё время пандемии в Чехии скончались 21 128 человек, из них 16 — в возрасте до 30 лет. Самой пожилой пациентке, погибшей от последствий коронавируса, было 110 лет.

В настоящее время в стране зафиксировано 158,5 тыс. случаев COVID-19, 8231 человек госпитализирован.

С 1 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране на три недели ограничили передвижение жителей республики с границами районов проживания, в общественных местах и на работе обязали сотрудников носить респираторы с максимальной степенью защиты, работодателей — обеспечить сотрудников средствами защиты.

28 февраля премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что власти «делают всё возможное» для получения вакцины от COVID-19. При этом для наведения порядка в стране он требовал ввести штрафы для нарушителей антикоронавирусных мер.

В тот же день президент Чехии Милош Земан направил президенту России Владимиру Путину просьбу предоставить его стране вакцину от коронавируса. При этом он заявил, что, хотя вакцине потребуется сертификация, проводить ее необязательно должно Европейское агентство лекарственных средств.