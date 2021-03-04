Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Туризм
В России спрогнозировали рост внутреннего туризма в 2021 году на 10-15%
Мир
Строительство СП-2 в водах Дании продлили до сентября 2021 года
Мир
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Мир
Министры ОПЕК+ разработают стратегию по уровням нефтедобычи на апрель
Политика
Захарова предупредила ЕС о соразмерном ответе Москвы на санкции
Общество
Вильфанд пообещал в марте «синюю» погоду на европейской части России
Экономика
Минпромторг попросили простимулировать развитие промышленного дизайна
Общество
Путин поздравил женщин с приближающимся 8 Марта
Мир
Евросоюз продлил на год санкции против Януковича
Сюжет:

Первый ребенок скончался от коронавируса в Чехии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый ребенок в возрасте до 15 лет скончался от коронавируса в Чехии, сообщил 4 марта новостной портал Novinky со ссылкой на минздрав.

Вирусный дефект: у половины детей месяцами сохраняются симптомы COVID-19
Наиболее частые проблемы у переболевших — бессонница, боль и стеснение в груди, а также трудности с концентрацией внимания

«В Пльзеньском крае (на западе страны) скончалась от коронавируса восьмилетняя девочка. Это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший во время пандемии», — говорится в сообщении.

В конце 2020 года также сообщалось о рождении мертвого ребенка, мать которого находилась в больнице с коронавирусом, однако позднее эти данные были удалены из статистик минздрава.

По данным минздрава, за всё время пандемии в Чехии скончались 21 128 человек, из них 16 — в возрасте до 30 лет. Самой пожилой пациентке, погибшей от последствий коронавируса, было 110 лет.

В настоящее время в стране зафиксировано 158,5 тыс. случаев COVID-19, 8231 человек госпитализирован.

С 1 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране на три недели ограничили передвижение жителей республики с границами районов проживания, в общественных местах и на работе обязали сотрудников носить респираторы с максимальной степенью защиты, работодателей — обеспечить сотрудников средствами защиты.

28 февраля премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что власти «делают всё возможное» для получения вакцины от COVID-19. При этом для наведения порядка в стране он требовал ввести штрафы для нарушителей антикоронавирусных мер.

В тот же день президент Чехии Милош Земан направил президенту России Владимиру Путину просьбу предоставить его стране вакцину от коронавируса. При этом он заявил, что, хотя вакцине потребуется сертификация, проводить ее необязательно должно Европейское агентство лекарственных средств.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021