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Потепление и усиление ветра прогнозируют в Свердловской области

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В ближайшие три дня в Свердловской области ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до 0 градусов.

Согласно прогнозам, в ночь на 5 марта на севере региона ожидаются заморозки до –25 градусов. На большей части Среднего Урала установится комфортная зимняя температура –8...–13 градусов. В дневные часы потеплеет до 0...–5 градусов. При этом ожидается снег и ветер до 15 м/с. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

6 марта ночная температура воздуха составит –11...–16 градусов. В дневное время температура повысится до –5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальной зиме в России. Средняя температура была на 2–4 градуса ниже нормы.

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