На Украине усомнились в необходимости создания собственной вакцины

Разработка украинской вакцины от COVID-19 нецелесообразна из-за обилия иностранных препаратов на рынке. Об этом в четверг, 4 марта, во время пресс-конференции заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Украинские ученые принимали активное участие в разработках вакцин в разных странах, в том числе и на родине. Украинский препарат действительно начинали разрабатываться. Моя личная позиция — сегодня уже есть конкурентный рынок, которым надо пользоваться», — рассказал глава украинского правительства.

По словам Шмыгаля, украинская вакцина могла бы появиться не раньше, чем через 9−10 месяцев. К тому времени рациональней будет воспользоваться существующими продуктами на рынке.

«В случае появления украинской вакцины граждане страны первыми получат к ней доступ», — заверил политик.

В ходе пресс-конференции премьер-министр Украины отметил, что страна уже заключила договоры с шестью компаниями, которые производят вакцины от COVID-19. По его словам, до конца марта Украина ожидает поставки 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и 1,5 млн доз AstraZeneca.

«Страна получит более 9 млн доз вакцин за I и II кварталы», — добавил Шмыгаль.

Кроме того, политик заявил, что в стране началась третья волна эпидемии. По имеющимся у него данным, число заболевших увеличивается ежедневно, в связи с чем Украина может вернуться к модели локдауна. При этом глава правительства подчеркнул, что общество, предприниматели и власти «истощены» ограничениями на фоне пандемии и единственным выходом представляется вакцинация.

Ранее в этот день, ведущий инфекционист минздрава страны Ольга Голубовская сообщила, что на Украине зафиксированы первые случаи заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции. По словам специалиста, очаг был обнаружен в Ивано-Франковской области, расположенной в красной карантинной зоне.

Голубовская объяснила, что в рамках клинического исследования, в образцах материала двух пациентов обнаружили мутацию в S-белке. Такое изменение характерно для британского, бразильского и южноафриканского варианта коронавируса.