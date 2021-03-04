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Генконсул Франции в Екатеринбурге вакцинировался «Спутником V»

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Генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье сообщил в четверг, 4 марта, что привился от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V».

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«Мне 63 года, я уже в возрасте, и я доверяю уральской медицине. Я слышал, что она (вакцина. — Ред.) эффективна и работает», — цитирует дипломата ТАСС.

Коффинье вакцинировался в городской больнице № 3.

Ранее, 19 февраля, сообщалось, что сотрудники посольства Сербии в Москве во главе с послом государства в России Мирославом Лазански привились от коронавирусной инфекции «Спутником V».

Препаратом «Спутник V» от коронавируса вакцинировались некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии, а также большинство сотрудников посольства Монголии в России, включая посла республики. Также привились сотрудники посольства Вьетнама в Москве, передает RT.

МИД России в феврале предложил всем иностранным сотрудникам дипмиссий, работающим в стране, пройти вакцинацию от коронавируса.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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