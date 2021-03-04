В России спрогнозировали рост внутреннего туризма в 2021 году на 10-15%

Российский внутренний туризм в 2021 году может увеличиться на 10–15% по сравнению с прошедшим годом. Об этом сообщила в четверг, 4 марта, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«На 10–15% рассчитываем, что прирастем к показателям 2020 года (по внутреннему туризму. — Ред.)», — сказала она на встрече комитета по развитию туризма с туристкой отраслью Санкт-Петербурга.

В начале февраля Догузова рассказала, что въездной турпоток в Россию вернется к докризисным показателям не раньше 2023 года.

В конце января Ростуризм предложил продлить программу туристического кешбэка на туры внутри страны до 20 июня 2021 года.

Сообщалось, что основные условия акции меняться не будут. Тур должен длиться не менее двух ночей, государство вернет 20% его стоимости (не более 20 тыс. рублей за одну операцию по одной карте). При этом гражданам необходимо использовать карту «Мир» для покупки тура.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в августе 2020 года.