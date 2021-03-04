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Вильфанд пообещал в марте «синюю» погоду на европейской части России

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«Синяя» погода с температурой ниже нормы ожидается в европейской части России в марте. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в четверг, 4 марта.

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«На значительной территории нашей страны прогнозируется холодная погода, на карте она закрашена в синий цвет. Наступает период, когда отклонение от нормы может быть на 8, а то и на 12 градусов ниже нормы», — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

По словам синоптика, в пятницу в столице будет облачно и с прояснениями, ночью до –7 градусов, днем до –3. 6 марта температура понизится до –10, в пониженных местах по московскому региону может быть даже до –18.

«7 марта будет до –9, днем может потеплеть до 0. Снег и метель ожидаются, до 20 м/с будут достигать порывы ветра, ожидается гололедица и снежные заносы», — предупредил Вильфанд.

При этом он добавил, что 8 марта в Москве ожидается комфортная погода и небольшой снег. «Ночью 8 марта прогнозируется от –7 до –12 градусов ночью, днем — от –4 до –9».

«Дальше ожидается существенное похолодание, настоящая зима. Ночью — до –19 градусов, днем до –13 градусов», — уточнил он.

Ранее в этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что жителей Москвы ожидает «барический молоток». По его словам, это связано с рядом циклонов, которые придут с Северной Атлантики. Они принесут резкие смены теплого и холодного воздуха, это спровоцирует скачки атмосферного давления, пишет РИАМО.

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