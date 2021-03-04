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Путин рассказал о своей дружбе с байкерами

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Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами акции «Мы вместе» 4 марта рассказал, что дружит со многими представителями байкерского движения.

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«У нас все-таки байкерское движение особенное, оно у нас патриотическое. Я со многими из них дружу и хочу передать всему движению самые наилучшие пожелания и благодарность за всё, что они делают по патриотическому воспитанию молодых людей», — отметил Путин.

10 и 11 августа 2019 года у горы Гасфорта под Севастополем проходило байк-шоу «Тень Вавилона», организованное байкерским клубом «Ночные волки». В нем принял участие Владимир Путин. Он появился на мероприятии за рулем мотоцикла «Урал» с коляской, в которой прокатил главу Крыма Сергея Аксенова.

«Ночные волки» в канун Нового года поздравили праздничным шоу юных пациентов детской клинической больницы имени Башляевой в Москве. 31 декабря 2020 года байкеры под окнами корпуса организовали парад сказочной техники.

В августе прошлого года «Ночные волки» провели акцию к Дню государственного флага России. Байкеры собрались на смотровой площадке МГУ, чтобы стать донорами крови. В акции приняли участие десятки столичных мотоциклистов.

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