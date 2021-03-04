Захарова назвала фарсом выступление докладчиков ООН по делу Навального

Спецдокладчики Совета ООН по правам человека устроили в Женеве фарс относительно инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом заявила в четверг, 4 марта, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сожалеем, что спецдокладчики ООН по правам человека, работа которых в первую очередь должна характеризоваться беспристрастным подходом и опорой на факты, скатились до банальных ничем и никем не подтвержденных обвинений», — сообщила Захарова.

Она указала, что докладчики взяли курс на следование британской схеме «хайли лайкли» («с высокой долей вероятности». — Ред.) и заявили, что власти России причастны к покушению на блогера.

Захарова призвала Совет ООН по правам человека обратить внимание на неподобающее поведение докладчиков, которые «устроили этот фарс в Женеве».

Ранее, 1 марта, спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар заявила, что расследование якобы отравления Навального должно проходить под юрисдикцией России, а не Германии.

Она отметила, что России «более чем достаточно» возможностей для проведения расследования, а Германия «не должна предоставлять информацию» по инциденту с Навальным.

В тот же день на сайте Совета по правам человека ООН было опубликовано заявление коллеги Калламар Ирен Хан о наличии доказательств, указывающих на «весьма вероятную причастность» российских властей к якобы отравлению Навального.

Докладчики обратились к российскому правительству с запросом о разрешении проведения международного расследования по этому инциденту. При этом они констатировали, что Франция, Германия и Швеция не ответили ни на один из шести запросов России по делу Навального.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, а больного госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, блогера перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Там рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, притом что взятые в России анализы показали отсутствие подобных веществ. Немецкая сторона не предоставила доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской стороны по данному вопросу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим шведским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде 2 февраля сообщил, что Москве так и не предоставили данные о том, на каком основании эксперты западных стран сделали вывод об «отравлении» Навального.

В конце января ФРГ снова отказалась предоставить Генпрокуратуре России дополнительные данные в ответ на новый запрос по инциденту с блогером. В германском минюсте «Известиям» подтвердили получение письма, но заявили, что у России якобы есть все доказательства для возбуждения уголовного дела.