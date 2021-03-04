В Роспотребнадзоре назвали продолжительность иммунитета у перенесших COVID-19

Исследование в регионах России показало, что в большинстве субъектов иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется на высоком уровне в течение пяти месяцев. Об этом сообщила в четверг, 4 марта, заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова на научно-практической конференции «Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19».

Она отметила, что научное исследование проходило на базе института Пастера.

«Выводы по этому проекту, что в большинстве субъектов с хорошей диагностикой доля лиц с антителами сохраняется на высоком уровне в течение пяти месяцев после выздоровления. Причем доля сероположительных (носителей инфекции, у которых не проявляются симптомы. — Ред.) находится на высоком уровне независимо от клинических форм ковидных, включая бессимптомные течения», — привели слова Мельниковой в ТАСС.

Она подчеркнула, что наибольшая доля сероположительных среди медицинского персонала, что объясняется длительным контактом медиков с вирусом.

«Это, конечно, обусловлено длительностью работы с этой инфекцией — наибольшая доля серопозитивных у медицинских работников. И она составляет по разным субъектам от 56%, которые, естественно, в проекте, до 99% серопозитивных медиков», — объяснила эксперт.

Накануне, 3 марта, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что более трети переболевших COVID-19 не имеют антител, но у них есть клеточный иммунитет.

Ранее в тот же день замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, что недостаточное число или отсутствие антител после вакцинации объясняется тем, что у некоторых людей иммунологический ответ запаздывает.

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