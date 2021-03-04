Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Туризм
В России спрогнозировали рост внутреннего туризма в 2021 году на 10-15%
Мир
Строительство СП-2 в водах Дании продлили до сентября 2021 года
Мир
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Мир
Министры ОПЕК+ разработают стратегию по уровням нефтедобычи на апрель
Политика
Захарова предупредила ЕС о соразмерном ответе Москвы на санкции
Общество
Вильфанд пообещал в марте «синюю» погоду на европейской части России
Экономика
Минпромторг попросили простимулировать развитие промышленного дизайна
Общество
Путин поздравил женщин с приближающимся 8 Марта
Мир
Евросоюз продлил на год санкции против Януковича

Путин поздравил женщин с приближающимся 8 Марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с приближающимся 8 Марта. Соответствующее заявление глава государства сделал в четверг, 4 марта, в заключение встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Цены распустились: за год цветы в России подорожали вдвое
К 8 Марта стоимость букетов может вырасти еще на 25–30%

«Хочу всех присутствующих здесь девушек, женщин и, обращаясь к нашей сегодняшней аудитории, всех женщин, девушек и девочек, которые принимают участие в нашей сегодняшней работе, да, собственно говоря, всех наших женщин поздравить с приближающимся женским праздником», — сказал президент.

По его словам, мужчины присоединяются к празднованию Международного женского дня с большим удовольствием, потому что это дает им возможность проявить себя с лучшей стороны.

«Потому что это тоже отчасти то, что мы сегодня обсуждали, это дает возможность проявить всем мужчинам себя с лучшей стороны. Хочу вас поздравить и пожелать вам всего доброго», — сказал Путин и подарил участницам встречи цветы.

В прошлом году президент, поздравляя российских женщин с 8 Марта, назвал их самыми лучшими в мире. Тогда он отметил, что женщинам «каким-то непостижимым образом» удается всё успеть.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021