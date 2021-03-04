Президент России Владимир Путин поздравил женщин с приближающимся 8 Марта. Соответствующее заявление глава государства сделал в четверг, 4 марта, в заключение встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Хочу всех присутствующих здесь девушек, женщин и, обращаясь к нашей сегодняшней аудитории, всех женщин, девушек и девочек, которые принимают участие в нашей сегодняшней работе, да, собственно говоря, всех наших женщин поздравить с приближающимся женским праздником», — сказал президент.

По его словам, мужчины присоединяются к празднованию Международного женского дня с большим удовольствием, потому что это дает им возможность проявить себя с лучшей стороны.

«Потому что это тоже отчасти то, что мы сегодня обсуждали, это дает возможность проявить всем мужчинам себя с лучшей стороны. Хочу вас поздравить и пожелать вам всего доброго», — сказал Путин и подарил участницам встречи цветы.

В прошлом году президент, поздравляя российских женщин с 8 Марта, назвал их самыми лучшими в мире. Тогда он отметил, что женщинам «каким-то непостижимым образом» удается всё успеть.