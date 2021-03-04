Два человека погибли в ДТП с большегрузом в Брянской области

В Суземском районе Брянской области при столкновении легкового и грузового автомобилей погибли два человека. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером 3 марта на 16-м км автодороги Суземка–Украина. По предварительным данным, 60-летний водитель Audi 80 потерял управление, выехал на встречку и допустил касательное столкновение с большегрузом DAF, пишет NASHBRYANSK.RU.

От удара легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель, а также его пассажир погибли на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

4 марта в ДТП с участием пассажирского автобуса в Ижевске пострадали девять человек. Их доставили в больницу, детей среди них нет. Предварительно установлено, что 37-летняя водитель автобуса марки «Нефаз» не справилась с управлением.