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В Молдавии одобрили вакцину «Спутник V»

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Национальный консультативный комитет экспертов в области иммунизации министерства здравоохранения Молдавии решил использовать 10 типов вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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«Члены комитета одобрили использование в Молдавии вакцин, которые получили авторизации в странах происхождения и были включены в списки ВОЗ», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Решение было принято накануне в контексте ухудшающейся эпидемической обстановки, уточняет телеканал «360».

Одобрено использование следующих вакцин: Pfizer Biontech, AstraZeneca – UK, AstraZeneca – Sk Bio, AstraZeneca – SII, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Janssen, The Gamaleya National Center («Спутник V»), CanSinoBio. В будущем список может быть расширен.

В конце 2020 года президент Румынии Клаус Йоханнис во время официального визита в Кишинев пообещал выделить Молдавии в качестве гуманитарной помощи 200 тыс. доз вакцины от коронавируса. Первая партия в 21,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибыла в страну 27 февраля. В ближайшие дни Молдавия также получит первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca объемом в 14,4 тыс. доз через платформу COVAX.

26 февраля агентство по лекарствам Молдавии зарегистрировало три вакцины от коронавируса — Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V», передает RT.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в России и в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%.

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