«Пятнадцатиминутки безопасности» вводят в амурских школах

В школах Амурской области начнут проводить «пятнадцатиминутки безопасности». На таких уроках школьников научат правилам безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.

На внеклассных занятиях ученики будут сами выступать в роли рассказчиков и на доступном для сверстников языке доносить необходимую информацию.

О необходимости подобных занятий ранее говорил губернатор Василий Орлов, напоминает Амурская служба новостей. По его словам, такие занятия станут аналогом политинформации, которая проводилась в советское время. Можно поднимать различные темы в зависимости от сезона. Например, с наступлением весны актуальна проблема падающих сосулек и неустойчивого льда. Актуальны темы безопасности, в том числе в интернете, отмечал глава региона.

«Пятнадцатиминутки безопасности» планируется проводить каждую неделю.