Словацкий премьер извинился за шутку о передаче России Закарпатья

Премьер-министр Словакии Игорь Матович 4 марта на своей странице в Twitter принес извинения за шутку о передаче Закарпатья России в обмен на вакцину «Спутник V».

«Позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение к международному праву является обязательным. Приношу свои извинения всем украинцам за мою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словакия — твой друг», — написал он.

Ранее в этот же день сообщалось, что украинцев разозлила шутка премьера Словакии. Они раскритиковали Матовича в соцсетях, сочтя его заявление притязанием на чужие территории.

Инцидент произошел, когда во время интервью политику задали вопрос о том, что Россия может получить за вакцину. Матович в шутку ответил, что готов передать РФ Закарпатскую Украину.

Высказывание прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он обвинил словацкого премьера в желании испортить дружеские отношения между государствами. Также ведомство вызвало временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе, выразив ему протест.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, в свою очередь, сообщил, что извинился перед Кулебой за шутку Матовича.

1 марта стало известно, что Словакия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». В этот же день сообщалось, что Словакия, вероятно, начинает применять российскую вакцину, не дожидаясь регистрации препарата в ЕМА.

29 июня 1945 года между Советским Союзом и Чехословакией был заключен договор, в соответствии с которым Закарпатская Украина вошла в состав Украинской ССР.