Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Туризм
В России спрогнозировали рост внутреннего туризма в 2021 году на 10-15%
Мир
Строительство СП-2 в водах Дании продлили до сентября 2021 года
Мир
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Мир
Министры ОПЕК+ разработают стратегию по уровням нефтедобычи на апрель
Политика
Захарова предупредила ЕС о соразмерном ответе Москвы на санкции
Общество
Вильфанд пообещал в марте «синюю» погоду на европейской части России
Экономика
Минпромторг попросили простимулировать развитие промышленного дизайна
Общество
Путин поздравил женщин с приближающимся 8 Марта
Мир
Евросоюз продлил на год санкции против Януковича

Словацкий премьер извинился за шутку о передаче России Закарпатья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Словакии Игорь Матович 4 марта на своей странице в Twitter принес извинения за шутку о передаче Закарпатья России в обмен на вакцину «Спутник V».

Из широких штанин: ЕС хочет ввести электронный паспорт вакцинации
Планы разработки сертификатов уже рассорили членов сообщества

«Позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение к международному праву является обязательным. Приношу свои извинения всем украинцам за мою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словакия — твой друг», — написал он.

Ранее в этот же день сообщалось, что украинцев разозлила шутка премьера Словакии. Они раскритиковали Матовича в соцсетях, сочтя его заявление притязанием на чужие территории.

Инцидент произошел, когда во время интервью политику задали вопрос о том, что Россия может получить за вакцину. Матович в шутку ответил, что готов передать РФ Закарпатскую Украину.

Высказывание прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он обвинил словацкого премьера в желании испортить дружеские отношения между государствами. Также ведомство вызвало временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе, выразив ему протест.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, в свою очередь, сообщил, что извинился перед Кулебой за шутку Матовича.

1 марта стало известно, что Словакия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». В этот же день сообщалось, что Словакия, вероятно, начинает применять российскую вакцину, не дожидаясь регистрации препарата в ЕМА.

29 июня 1945 года между Советским Союзом и Чехословакией был заключен договор, в соответствии с которым Закарпатская Украина вошла в состав Украинской ССР.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021