Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Туризм
В России спрогнозировали рост внутреннего туризма в 2021 году на 10-15%
Мир
Строительство СП-2 в водах Дании продлили до сентября 2021 года
Мир
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Мир
Министры ОПЕК+ разработают стратегию по уровням нефтедобычи на апрель
Политика
Захарова предупредила ЕС о соразмерном ответе Москвы на санкции
Общество
Вильфанд пообещал в марте «синюю» погоду на европейской части России
Экономика
Минпромторг попросили простимулировать развитие промышленного дизайна
Общество
Путин поздравил женщин с приближающимся 8 Марта
Мир
Евросоюз продлил на год санкции против Януковича

Историческую надпись нашли на башне Псково-Печерского монастыря

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря обнаружили историческую надпись. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Во время инженерно-технических исследований на башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря при устройстве зондажей над верхней частью исследуемого арочного проезда был раскрыт фрагмент исторической надписи. Как передает Псковское агентство информации, надпись над воротами в разное время гласила: «Вниду в дом Твой поклонюся, ко храму святому Твоему» и «Любит Господь Врата Сиона паче всех селений Иаковлевых».

В феврале реставраторы обнаружили рисунки на стенах во время работ в Псково-Печерском монастыре. Петроглифы датируются XVII–XVIII веками. Работы ведутся в башнях Нижних решеток, Верхних решеток, Святых ворот, а также в Лазаревской церкви. Специалисты завершили комплексные натурные исследования с постановкой более 20 шурфов и 150 зондажей. Установлены периоды строительства и перестроек объектов монастыря. Петроглифы были обнаружены на башне Верхних решеток.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021