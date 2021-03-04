Историческую надпись нашли на башне Псково-Печерского монастыря

На башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря обнаружили историческую надпись. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Во время инженерно-технических исследований на башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря при устройстве зондажей над верхней частью исследуемого арочного проезда был раскрыт фрагмент исторической надписи. Как передает Псковское агентство информации, надпись над воротами в разное время гласила: «Вниду в дом Твой поклонюся, ко храму святому Твоему» и «Любит Господь Врата Сиона паче всех селений Иаковлевых».

В феврале реставраторы обнаружили рисунки на стенах во время работ в Псково-Печерском монастыре. Петроглифы датируются XVII–XVIII веками. Работы ведутся в башнях Нижних решеток, Верхних решеток, Святых ворот, а также в Лазаревской церкви. Специалисты завершили комплексные натурные исследования с постановкой более 20 шурфов и 150 зондажей. Установлены периоды строительства и перестроек объектов монастыря. Петроглифы были обнаружены на башне Верхних решеток.