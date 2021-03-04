Haval назвала цены на обновленный внедорожник H9 для России

В марте 2021 года в российских дилерских центрах появится обновленный внедорожник Haval H9. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 4 марта «Известиям».

Отмечается, что внедорожник получил ряд усовершенствований в области технологий, управления на бездорожье и дизайна интерьера. Стоимость автомобиля в комплектации Comfort составит 2 620 000 рублей, Elite — 2 820 000 рублей, Premium — 2 990 000 рублей.

Все версии модели теперь получили мультимедийную систему с девятидюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay, а также обновленную цифровую панель приборов.

Благодаря изменению настроек бензинового силового агрегата крутящий момент увеличился с 350 Н.м до 380 Н.м, а мощность оптимизирована с 245 л.с. до 218 л.с., что обеспечило модели соответствие экостандарту Евро-6.

Автомобиль Haval H9 в версиях Elite и Premium дополнился рядом систем: предупреждения об открытой двери и о наезде автомобиля сзади, управления дальним светом Auto Hi-Beam и распознавания дорожных знаков TSR (последние две доступны только в топовой комплектации).

Кроме того, версия Premium получила кожаную отделку салона кожей Nappa с новым ромбовидным рисунком, а также вставки из шпона.

21 января сообщалось, что Haval отзывает с российского рынка для ремонта 16 075 автомобилей моделей F7 и F7X, реализованных с мая 2019 по январь 2021 года.

В результате воздействия низких температур на некоторых автомобилях нарушается герметичность топливной системы.