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Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Бузулуке

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В Бузулуке (Оренбургская область) произошел пожар в жилом доме на улице 8 Марта. Погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство в ночь на 4 марта в 3:42. На тушение направили 16 человек личного состава и пять единиц техники, пишет 56orb.ru.

В результате пожара погиб мужчина 1956 года рождения. Его тело обнаружили после ликвидации огня.

Площадь возгорания составила 60 кв. м. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

3 марта сообщалось о пожаре в частном жилом доме в Татарстане. В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. Тела еще двух погибших нашли после ликвидации горения. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

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