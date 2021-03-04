Число отравившихся овощами школьников выросло до 111 в Красноярске

В Красноярске, по последним данным, зарегистрировано 111 случаев заболевания иерсиниозом среди школьников возраста от семи до 14 лет. 56 детей проходят лечение в стационаре, двоих выписали, остальные лечатся дома. Об этом сообщили в главном управлении образования.

Случаи заражения детей начали фиксировать в Красноярске с 18 февраля. В 25 школ, ученики которых заболели, доставкой продуктов занимался один и тот же поставщик. Роспотребнадзор направил в суд протоколы о временном запрете его деятельности. Оператор питания, ООО «Развитие», сменил поставщика, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В школьном меню после случившегося полностью исключили блюда с использованием овощей урожая 2020 года, которые не прошли термическую обработку. Именно в них обнаружили возбудителя иерсиниоза. Он передается через грызунов.

Минпросвещения России попросило разъяснений у регионального министерства образования по факту массового отравления школьников.