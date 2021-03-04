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Эксперт прокомментировала идею отменить ВПР для школьников

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Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко в беседе с «Известиями» 4 марта выступила против отмены всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников.

Ранее в этот день сообщалось, что депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить ВПР, которые пишутся школьниками 4–6-х и 11-го классов в период с марта по май. Соответствующее письмо депутат направила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

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«Сейчас особенно нельзя отменять всероссийские проверочные работы, когда был такой сумасшедший год, диcтант. Сейчас необходимо понять, что происходит с образованием детей, где у них были провалы, были ли они или, наоборот, в каких-то моментах обучение стало лучше», — сказала Марианна Шевченко.

К тому же на данный момент специалист обратила внимание на отсутствие адекватных альтернатив ВПР.

Главной проблемой не только ВПР, но и единого государственного экзамена (ЕГЭ) Шевченко назвала психологическую нагрузку на учеников и родителей.

«Психологическая нагрузка вокруг проверочных работ нездорова. Я категорически против проведения ЕГЭ в других школах, когда учеников досматривают. Это психологически выбивает ученика и родителя — с этим надо бороться», — подчеркнула директор по развитию Национальной родительской ассоциации.

При этом заявления об отмене ВПР Шевченко назвала популистскими и связала их с приближающимися выборами в Государственную думу.

Накануне, 3 марта, «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Актион Образование» (входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР») сообщали, что российские педагоги в основном не поддерживают проведение весенних всероссийских проверочных работ для школьников в 2021 году. По мнению большинства учителей, ВПР — это избыточная нагрузка и на учителей, и на детей.

Несовершенство в организации ВПР отметили 45% участников опроса. Они считают, что школам надо дать возможность самостоятельно решать, какие работы нужно провести, как и когда, иначе страдает образовательный процесс.

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