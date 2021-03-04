Сельский парк «Алые паруса» благоустроят в Липецкой области

В сельском поселении Лебяженский сельсовет в Измалковском районе Липецкой области благоустроят парк «Алые паруса». Соответствующий аукцион объявила местная администрация.

Парк расположен на месте старого советского стадиона. В этом году там установят скамейки и урны, а также фонари, работающие на солнечных батареях. Перед сценой появятся четыре шестиметровые скамьи, пишет GOROD48.

Кроме того, в парке обновят дорожное покрытие. Подрядчик уложит более 300 кв. м цветной плитки.

Максимальная стоимость благоустройства составит 1,5 млн рублей. Завершить работы планируется в течение 60 дней.

В феврале сообщалось, что в Липецке появится первая в городе площадка для детей с ограниченными возможностями. Ее установят в районе дома № 31а на улице Неделина.