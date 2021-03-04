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Мосгорсуд отменил приговор врачу Мисюриной по делу о смерти пациента

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Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной за смерть пациента. Об этом сообщает пресс-служба суда в четверг, 4 марта.

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«Апелляционным определением Московского городского суда приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной отменен, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления», — сообщили в суде.

В январе 2018 года Черемушкинский суд столицы признал Мисюрину виновной в смерти пациента, наступившей после неправильного проведения процедуры трепанобиопсии в 2013 году в частной клинике на Профсоюзной улице.

По данным следствия, врач провела мужчине биопсию костного мозга. Спустя несколько дней он скончался. Согласно основной версии, причиной его гибели стало «нарушение методики и техники проведения биопсии и повреждение кровеносных сосудов» Мисюриной. Ее приговорили к двум годам лишения свободы.

В начале февраля 2018 года Мосгорсуд освободил женщину из-под ареста до вступления ее приговора в законную силу. В апреле Мосгорсуд отменил приговор и вернул его в прокуратуру «для устранения недостатков». Также суд указал на грубые нарушения Черемушкинского суда и прокуратуры при расследовании и рассмотрении дела по существу.

Второй кассационный суд общей юрисдикции в декабре 2020 года отменил решение Мосгорсуда об отмене Мисюриной приговора и отправил дело на новое рассмотрение в прокуратуру.

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