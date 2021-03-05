Небо, дракон, лыжница: мультик Disney против отечественных комедий

Дракон и феминистка спасают мир, Сергей Бурунов пресекает брак с Марией Ароновой, а у Семена Трескунова отбирают паспорт. Впереди — 8 Марта и очередные длинные выходные, поэтому в прокат выходит целая обойма потенциальных хитов. Безусловным лидером гонки станет диснеевский мультфильм «Райя и последний дракон», а за остальные призовые места поборются сразу четыре российских фильма — три комедии и спортивная драма. «Известия» рассказывают, что можно посмотреть в эти выходные.

«Райя и последний дракон»

Может показаться, что Disney сегодня — это прежде всего гигантская фабрика по массовому производству ремейков и сиквелов популярных франшиз. Но периодически и она выпускает отличные оригинальные истории. Такие как «Райя и последний дракон» — эмоциональная, смешная, безумно красивая сказка о дружбе, поисках себя и спасении мира. Точнее, не мира, а вымышленной страны Кумандры, расположенной где-то в Юго-Восточной Азии. Как в свое время героев «Моаны» авторы поселили на не существующий в реальности полинезийский остров, чтобы не обидеть ни один реальный, так и здесь в Кумандре собрали понемногу от мифов и легенд, архитектуры и истории, флоры и фауны разных стран этого региона.

Давным-давно драконы жили бок о бок с людьми. Но однажды на страну напали монстры дууны, и, чтобы спасти человеческий род, драконы героически пожертвовали собой. Прошли годы, и полчища дуунов вернулись вновь, а шансов выжить у людей теперь еще меньше, чем раньше, — некогда мирный народ Кумандры разбился на враждующие кланы. Дочь одного из людских вождей Райя отправляется в опасное путешествие, чтобы найти последнего дракона — так она надеется объединить всех людей и дать отпор захватчикам. В духе времени почти все главные герои — девушки, а почти вся творческая команда фильма, чтобы избежать обвинений в культурной апроприации, набрана из профессионалов с азиатскими корнями. И тем не менее критики «Райя» всё равно не избежала: да, в титрах много выходцев из Азии, но мало конкретно с Юго-Востока.

Режиссеры: Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада, Пол Бриггс

«Пара из будущего»

Нижний Новгород. 2040 год. Женя (Сергей Бурунов) и Саша (Мария Аронова), муж и жена, окончательно устав друг от друга, решают развестись, чтобы попытаться начать новую жизнь, но порознь. Но вдруг судьба предоставляет им шанс всё исправить. Странная голубая гроза прерывает их последнюю ссору и катапультирует сквозь толщу времени в 2020-й год, ровно в тот день, когда Женя сделал предложение Саше. А значит, всё еще можно предотвратить и прожить следующие 20 лет иначе. Нужно лишь найти молодых себя и отговорить отказаться от брака. А если не удастся — заставить. Кто же победит — наивная любовь 20-летних или трезвый взгляд познавших жизнь, разочаровавшихся во всем супругов?

Это уже второй фильм с Сергеем Буруновым в текущем прокате — в соседнем зале еще идут сеансы «Родных» Ильи Аксенова. Но это еще не рекорд. Режиссер Алексей Нужный («Я худею», «Громкая связь») буквально вышел на скорости Вуди Аллена в его лучшие годы. «Пара из будущего» — уже третий его фильм на экранах за 2,5 месяца. И все они в разных жанрах. В новогодней битве успели поучаствовать и разговорная комедия с «Квартетом И» «Обратная связь», и громокипящий фильм-катастрофа «Огонь». А к 8 Марта вот, подоспел редкий в наших широтах фантастический ромком. Хотя чему удивляться — из-за локдауна сейчас в кино потенциальные хиты наступают друг другу на пятки.

Режиссер: Алексей Нужный

В ролях: Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов, Дарья Коныжева, Сергей Степин, Павел Мисаилов, Ирина Горбачева

«Белый снег»

Спортивный фильм — один из самых успешных жанров современного российского кино, который уже давно разбился на несколько самостоятельных поджанров. И вот на наших глазах рождается новый «подвид» — биография сильной женщины. Помимо мюзикла «Лед 2» о любви фигуристки и хоккеиста в прошлом году на экраны вышли картины «Один вдох» (о рекордсменке мира по фридайвингу Наталье Молчановой) и «На острие» (о противостоянии фехтовальщиц Яны Егорян и Софьи Великой). Но то кино было скорее по мотивам реальных событий. Выгодное отличие «Белого снега» — режиссер Николай Хомерики очень точно следует жизненной канве Елены Вяльбе, которую часто называют лучшей лыжницей XX века. Легендарная спортсменка лично одобрила сценарий, консультировала создателей и утверждала артистов.

Вершина удивительной карьеры Елены Вяльбе — знаменитая гонка в норвежском Тронхейме. Но прежде чем показать реконструкцию тех событий, авторы начинают рассказ с самого начала — с магаданского детства и цепочки случайных закономерностей, которые подтолкнули растущую без отца девочку всерьез встать на лыжи. Затем было попадание в юношескую сборную, неудачное замужество, беременность и прочие трудности, которые всё равно не помешали Елене покорять новые высоты, ставить рекорды и в итоге войти в историю. За дотошность и реализм фильм уже хвалят спортивные фанаты, сама Елена Вяльбе говорит, что всё показанное — чистая правда. Обратная сторона крайнего жизнеподобия — скованность драматурга и режиссера, которые, кажется, вели себя уж слишком осторожно.

Режиссер: Николай Хомерики

В ролях: Ольга Лерман, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Михаил Беспалов

«Рашн Юг»

На соревнованиях по прыжкам в воду студент Артем (Семен Трескунов) с первого взгляда и безумно влюбляется в красавицу Ксюшу (Стася Милославская) и едет за ней на Черное море. На Рашн Юге парня естественно никто с распростертыми объятиями не ждет — его обманывают по пути, обворовывают и даже отнимают паспорт. Горше другое — девушка ему не рада, а в его поступках не видит ничего романтического. Мало того, оказывается, на ее сердце претендуют еще два местных потенциальных жениха — благородный красавец из мореходки (Риналь Мухаметов) и дерзкий полицейский (Александр Метелкин). Кажется, на таком фоне у Артема шансов никаких. Но роковая девушка не дает предпочтения никому, а значит — надежда есть. Самое главное — нейтрализовать конкурентов.

Идеальный фильм к слякотному 8 Марта — солнце, любовь и каскад безумных гэгов. Причем снималось это веселье в Краснодарском крае ковидным летом. Из-за пандемических ограничений съемки выбились из графика и затянулись до осени — в итоге несчастные артисты плавают в холодной воде, делая вид, что изнемогают от жары. Любовный многоугольник разбавляет отличный второй план из народных и заслуженных артистов — Романа Мадянова, Александра Робака, Максима Лагашкина, а в камео появится даже Александр Петров, который уже больше года не снимался в кино. Написал (в соавторстве) «Рашн Юг» Жора Крыжовников, режиссер «Горько!» и сценарист нового хита «Родные» с тем же Семеном Трескуновым. А поставил — один из создателей «Кухни» Антон Федотов.

Режиссер: Антон Федотов

В ролях: Семен Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Роман Мадянов, Александр Метёлкин, Сергей Лавыгин, Даниил Вахрушев

«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»

Спустя четыре года герои популярной комедии «Гуляй, Вася!» возвращаются на экраны. Вася (Любовь Аксенова) пытается соблазнить друга Пашу (Борис Дергачев), Макс (Роман Курцын) пытается отомстить Мите (Ефим Петрунин), который увел его девушку Настю (Софья Райзман) — сюжетных хитросплетений много, но перед походом в кино специально пересматривать первый фильм совсем необязательно. Связь с ним довольно условная. Роман Каримов — конечно, не Алексей Нужный, но тоже немного рекордсмен. «Гуляй, Вася! 2» — это его вторая картина за три месяца в прокате. И, что интересно, тоже сиквел — в декабре выходила комедия «Неадекватные люди 2».

Оба продолжения хоть и рассказывают о полюбившихся зрителю персонажах, мало чем похожи на первые фильмы. Привязка к былым хитам, честно признается режиссер, нужна для того, чтобы легче было искать деньги у инвесторов. Главный факт, который нужно знать о «Васе», заявлен уже в названии — все герои едут на Бали. Фильм Романа Каримова, конечно, главный конкурент эскапистской комедии «Рашн Юг» и по ряду параметров даже его обходит. Солнце — аж в тропическом раю, любовь приправлена ненавистью, а степень безумия превосходит любые ожидания — настолько отвязное кино у нас снимают редко. Режиссер в интервью очень точно определил жанр: «Свидание на Бали» — это «треш-карусель веселых приключений».

Режиссер: Роман Каримов

В ролях: Любовь Аксенова, Борис Дергачев, Роман Курцын, Сергей Аброскин, Вера Кинчева, Святослав Королев, Владимир Карпук, Ефим Петрунин, Софья Райзман