Нарушения в ремонте дороги по нацпроекту нашли во Владивостоке

Прокуратура указала на нарушения, допущенные во время ремонта дороги на улице Крыгина во Владивостоке. Его проводили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчика оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Как пишет ИА PrimaMedia, районная прокуратура проверяла исполнение законодательства при осуществлении закупок товаров и услуг для муниципальных нужд. Удалось установить, что городская администрация заключила с одной из компаний договор на работы по ремонту дороги. Но в установленный срок они так и не были завершены, фактически контракт не исполнен в полном объеме.

В отношении директора юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа. Подрядчику внесено представление. Сейчас ремонтные работы уже завершены.

В середине февраля сообщалось, что во Владивостоке по нацпроекту капитально отремонтируют улицы Харьковская и Окатовая. Стоимость контракта составит 77,8 млн рублей.