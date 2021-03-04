ФСБ задержала готовившего в Калининградской области теракт россиянина

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Калининградской области россиянина, готовившего взрыв на объекте энергетики. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности», — говорится в сообщении.

В ходе обысков в доме задержанного были обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы «оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Вместе с тем, состоял ли мужчина в какой-либо запрещенной организации, не уточняется. При этом задержанный заявил, что он «смертник», пишет «Газета.ру».

ФСБ также опубликовала видео задержания подозреваемого в подготовке теракта.

На кадрах видно, как правоохранители врываются в дом подозреваемого, которого находят лежащим в кровати, и задерживают его. Также они изымают самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки.

Ранее, 3 марта, стало известно, что Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма Олега Приходько к пяти годам лишения свободы по делу о подготовке теракта на полуострове. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в городе Саки. Он готовил взрыв в одном из административных зданий Крыма. В принадлежащем ему гараже обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для изготовления взрывчатки, а также бутылки с зажигательной смесью.